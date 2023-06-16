Як мити вікна без розводів: прості лайфхаки, які вам точно допоможуть

Хто з нас не любить дивитися на світ через чисті вікна? Бажано, щоб вони були блискучими, без плям від дощових крапель та пилу. Всупереч поширеній думці, досягти такого ефекту зовсім нескладно — потрібно лише знати кілька хитрощів при митті вікон. «ФАКТИ» вже писали, як безпечно помити вікна з боку вулиці. Наразі, як мити вікна без розводів, розповіли автори видання oknoplast.com.

Виявляється, якщо мити вікна в сонячний день, коли під час миття на скло падають сонячні промені, вода швидше випаровується, залишаючи непривабливі патьоки, розводи і смуги, які важко видалити. У такому випадку миття вікон доводиться повторювати, і не виключено, що ви не отримаєте повністю задовільного результату.

Найкраще мити брудні вікна в похмурий, але бездощовий день або коли сонце світить, але його промені не потрапляють прямо на шибки. Це зробить миття вікон швидшим і набагато ефективнішим. Північні вікна затінені майже весь день, південні — до 11 години ранку або після 15 години дня, східні — з 11 години ранку і західні — до 15 години дня. Коли поверхня скла затінена від сонця, наші вікна можна мити, не боячись залишити розводи.

Відомий і популярний спосіб отримати блискучі вікна — це використання гліцерину. Цей недорогий і доступний засіб додають у невеликих кількостях у воду, що використовується для миття віконного скла. Утворюючи захисний фільтр на шибках, ця речовина запобігає осіданню на них води та бруду, що переноситься повітрям. Його перевага також полягає в тому, що при митті вікон розводи утворюються набагато рідше, ніж при використанні інших методів миття вікон.

Якщо ви не маєте під рукою цього специфічного продукту, його можна успішно замінити кондиціонером для білизни або рідиною для зимового омивача. Обидва ці засоби містять у своєму складі гліцерин.

Як використовувати гліцерин для миття вікон без розводів? Просто налийте десяток крапель (приблизно чайну ложку) гліцерину або кондиціонера для білизни в ємність з водою, наприклад, у відро або миску, ретельно розмішайте і вимийте цим розчином вікна. Якщо ви використовуєте омивач, просто розпиліть нерозбавлену рідину на скло і витріть насухо. Використовуйте засіб для чищення рам, паперовий рушник або серветку з мікрофібри — і все готово!

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