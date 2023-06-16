Додавайте регулярний спорт: лікар розповів, що допоможе вилікувати хвору спину

Щодня невролог Давид Щербина, який розповідав про симптоми прихованого стресу, консультує пацієнтів з болем в спині, і в 90% консультацій розвінчує міфи, які наговорили інші лікарі, масажисти, мануальні терапевти, остеопати, гомеопати. Оскільки спина іноді болитьу всіх — це, пояснює він, дуже спекулятивна тема.

«Інформації в інтернеті так багато, що шукати її не можна взагалі. Абсолютна та домінуюча більшість тих, кого турбує біль в спині — мають м’язові болі. Основна причина, те що об’єднує майже всіх — це пасивний спосіб життя та стрес. Якщо немає регулярного спорту — спина буде іноді боліти. Хочете цього позбутись? Перш за все додавайте регулярний спорт. Будь — які вправи на гнучкість, розтяжку та м’язову силу підійдуть. Не існує правильних чи неправильних тренувань, не слухайте нікого, хто рекомендує щось „спеціальне“, обирайте те, що приносить вам задоволення, це може бути йога, плавання, фітнес, тренажерний зал чи танці, обирайте те, що подобається. Займайтесь в легкому\помірному форматі, особливо перші місяці, поки не звикнете до тренувань, значна частина людей починають надто інтенсивно, біль від цього може тільки загостритись».

Якщо вам не допомагає спорт і болі в спині турбують хронічно, лікар радить звернути увагу на емоційний стан.

«8 з 10 тих, кому ми лікуємо хронічні болі в спині, мають ще й виражену тривогу або депресію. Болі в таких випадках є симптомом, а лікувати потрібно — основний психічний розлад. Хронічні болі і їх вирішення потребують обов’язкового звернення, де лікар має оцінити ваш стан, доцільність подальшого дообстеження та лікування. Універсального підходу тут немає, іноді болі є вторинними внаслідок дегенеративних змін хребта або інших хвороб, але відносно більшості звернень — це буває рідко».

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь лікаря-невролога про небезпеку «туману в голові».

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram