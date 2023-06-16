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Україна

рф хоче підірвати Запорізську АЕС: Зеленський про наміри агресора

17:04 16 червня 2023
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який раніше закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну, вважає, що російська влада хоче підірвати Запорізьку АЕС для дестабілізації в Україні, а також для того, щоб світ тиснув на українську владу, вимагаючи зупинити цей конфлікт. Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

«Росія хоче підірвати АЕС. Тому що, так само як і з дамбою, вони не зацікавлені в безпековій ситуації в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну зупинити цей конфлікт», — сказав глава держави.

За його словами, передача Україні західної техніки невеликим партіями лише продовжує тривалість російсько-української війни.

«Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо», — впевнений Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води у Каховському у водосховищі впав до рівня 12,5 метра — це нижче «мертвої» точки у 12,7 метра, як і попереджали у МАГАТЕ. Наразі водозабір для Запорізької АЕС неможливий.

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