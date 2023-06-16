Україна U21 не втримала перемогу над Ірландією в останньому спарингу перед Євро-2023 (відео)

У п'ятницю, 16 червня, молодіжна збірна України, яка оголосила заявку на Євро-2023, провела останній спаринг перед стартом на чемпіонаті Європи. В австрійському Бад-Блюмау підопічні Руслана Ротаня помірялися силами з однолітками з Ірландії.

Товариський матч

Україна U21 — Ірландія U21 — 2:2

Україна (стартовий склад) : Нещерет, Сич, Таловєров, Батагов, Вівчаренко, Бондаренко, Криськів, Бражко, Кащук, Сікан, В'юнник.

Голи: Бондаренко (16, з пенальті), Сікан (73, з пенальті) — Моран (45+4), Лаваль (82).

Українська «молодіжка», до якої гравці національної команди Трубін, Мудрик, Судаков та Ванат приєднаються вже перед стартом чемпіонату Європи, не змогла на мажорній ноті завершити підготовку до Євро-2023.

«Жовто-сині» вийшли вперед на 16-й хвилині завдяки влучному удару з пенальті півзахисника «Шахтаря» Бондаренка.

Але перед самою перервою форвард англійського «Брайтона» Моран зрівняв рахунок. Здавалося, Україна зможе вирвати перемогу, коли на 73-й хвилині нападник «Шахтаря» Сікан реалізував ще один 11-метровий удар. Але на 82-й півзахисник «Селтика» Лаваль врятував Ірландію від поразки — 2:2.

Нагадаємо, що у фінальному турнірі Євро-2023 «жовто-сині» зіграють у квартеті В та усі зустрічі у групі проведуть у Бухаресті. У першому поєдинку в квартеті Україна зіграє проти Хорватії (21 червня), у другому — проти Румунії (24 червня) та в заключному — проти Іспанії (27 червня). До плей-оф вийдуть дві найкращі команди з групи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» перемогла у спарингу суперників із Кувейту .

Фото Twitter Ireland Football

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram