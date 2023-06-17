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Події

Окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

8:45 17 червня 2023
Нові руйнування на Дніпропетровщині

В ніч проти суботи, 17 червня, російські окупанти вкотре обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи для ударів по мирних населених пунктах артилерію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Так, під час нічних атак під ворожим вогнем опинилося місто Нікополь та Марганецька громада.

Внаслідок артобстрілу у Нікополі було пошкоджено комунальне підприємство, вісім приватних будинків.

Вороже залізяччі пошкодило дахи

Понівечені господарські споруди та лінії електропередач, розповів глава ОВА.

Зачепило і ЛЕП

«Також ворог обстріляв Марганецьку громаду. На щастя, без жертв та постраждалих», — додав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

В будинках на лінії обстрілу давно немає вікон

Російські загарбники обстрілюють Дніпропетровську область щодня, і під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікопольський район і саме місто. Для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію.

Внаслідок таких атак у місті руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП.

Крім того, район дуже постраждав після руйнування окупантами Каховської ГЕС — питну воду місцевим доставляють лише цистернами.

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