Деякі водії свердлять дірки в дверях авто: названо причину

Досвідчені водії добре знають, що після придбання авто потребує вашої уваги. Техобслуговування, ремонт підвіски, заміна технічних рідин — і це ще не весь перелік невідкладних робіт, які необхідно виконати після покупки авто.

Їх також можна розширити за рахунок свердління отворів у дверях авто, радять експерти видання Апостроф.

Це необхідно хоча б тому, що автомобільні двері негерметичні, і через ущільнювачі вікон до них потрапляє чимало води та бруду, що збирається в нижній частині дверей.

Тож досвідчені автовласники часто пробивають старі або свердлять нові водостоки, щоб дати вихід бруду, що скупчився в дверях.

Зовнішній вигляд від цього не зіпсується, аеродинаміка теж не страждає, але двері, які теж зараз коштують чимало, проживуть набагато довше. Та й скло в машині збиратиме менше конденсату.

Таку процедуру тим більш доцільно проводити в авто, які більше за інших схильні до корозії.

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