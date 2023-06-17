Запустив прокремлівську телерадіокомпанію на окупованій Херсонщині: СБУ повідомила про підозру соратнику пригожина

Служба безпеки зібрала доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії «Таврія», яка продовжує працювати на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Встановлено, що запуском ворожого «медіапроєкту» займався відомий кремлівський політтехнолог Олександр Малькевич, який з 2018 року входить до найближчого оточення очільника російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Так звану ТРК «Таврія» було «створено» на базі захопленого приміщення «Суспільного телебачення» у Херсоні, і в цьому Малькевич отримав повне сприяння від місцевого гауляйтера Сальдо та його підлеглого — «міністра інформаційної політики Херсонської області», колаборанта Брикова.

«Таврію» використовували як регіональний рупор кремля у розповсюдженні фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні, а також для підтримки псевдореферендуму про «приєднання» Херсонщини до рф.

Її керівником став Ісмаїл Абдулаєв — пропагандист терористичної організації «днр» і колишній очільник прокремлівського телеканалу «Оплот» в тимчасово окупованому Донецьку.

Під час звільнення Херсона персонал «медіацентру», прихопивши обладнання, втік разом з окупантами на лівий берег Дніпра, де, за оперативними даними, перебуває і нині.

Тож на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Малькевичу, Абдулаєву і ще шести його підлеглим про підозру за ч. 6. ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, днями у Херсоні було затримано також охоронця колишньої російської катівні.

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