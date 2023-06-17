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В Україні з червня розпочали масову перевірку лічильників: за відмову значно збільшать суми у платіжках

16:15 17 червня 2023
лічильник

В Україні з 4 червня поновили перевірку всіх індивідуальних приладів обліку комунальних послуг. Якщо споживачі відмовляються від такої перевірки, то в платіжках з'явиться сума, виходячи з нормативів споживання, а не лічильника.

Перевірка лічильника дозволяє зберегти точність показання, повідомляє «Суспільне».

Перевіряти мають лічильники на воду, газ, електроенергію, тепло. При цьому, якщо відмовитися або пропустити таку перевірку, комунальники нараховуватимуть суми у платіжках, виходячи з нормативів споживання. А це може бути в рази більше, ніж реальне споживання сім'ї.

Крім того, якщо під час перевірки лічильника виявиться, що споживач втрутився у його роботи, то організація надавач послуг може дорахувати до платіжки можливі втрати через неправильні показання лічильника.

Наприклад, у випадку з газом йдеться про десятки тисяч гривень. А якщо відмовитись заплатити, то комунальне підприємство може звернутися до суду.

Раніше повідомлялось, що частину пенсіонерів звільнили від сплати комунальних послуг.

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