В Україні з червня розпочали масову перевірку лічильників: за відмову значно збільшать суми у платіжках
В Україні з 4 червня поновили перевірку всіх індивідуальних приладів обліку комунальних послуг. Якщо споживачі відмовляються від такої перевірки, то в платіжках з'явиться сума, виходячи з нормативів споживання, а не лічильника.
Перевірка лічильника дозволяє зберегти точність показання, повідомляє «Суспільне».
Перевіряти мають лічильники на воду, газ, електроенергію, тепло. При цьому, якщо відмовитися або пропустити таку перевірку, комунальники нараховуватимуть суми у платіжках, виходячи з нормативів споживання. А це може бути в рази більше, ніж реальне споживання сім'ї.
Крім того, якщо під час перевірки лічильника виявиться, що споживач втрутився у його роботи, то організація надавач послуг може дорахувати до платіжки можливі втрати через неправильні показання лічильника.
Наприклад, у випадку з газом йдеться про десятки тисяч гривень. А якщо відмовитись заплатити, то комунальне підприємство може звернутися до суду.
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