Забив до смерті розвідним ключем знайомого та його дівчину: під Хмельницьким сталося подвійне вбивство через ревнощі

У Хмельницькій області засудили чоловіка, який скоїв вбивство через ревнощі.

Як повідомили в обласній прокуратурі, 31-річний мешканець Кам'янського району підозрюється в умисному вбивстві двох людей, крадіжці та незаконному заволодінні автомобілем.



Його засуджено до довічного позбавлення волі.



Подвійне вбивство сталось у травні минулого року в селі Жванець на Кам’янеччині. Троє знайомих, двоє чоловіків та жінка, разом розпивали алкоголь у помешканні засудженого.



На ґрунті ревнощів між чоловіками виникла бійка, під час якої господар будинку металевим розвідним ключем спричинив односельцю смертельні тілесні ушкодження. Жінка намагалась розборонити чоловіків, але він і її вдарив ключем по голові, від чого вона померла на місці події.



Щоб приховати вчинений злочин, зловмисник сховав тіла у підвалі будинку, де мешкав, ретельно прибрав оселю і втік у сусіднє село на автомобілі суперника, прихопивши ще й його мобільний телефон.



У поліцію звернулася матір вбитого. Вона повідомила, що її син зник. Аналогічні звернення надійшли від родичів вбитої жінки.

Опитавши десятки людей, поліцейські розшукали та затримали вбивцю. У скоєному чоловік зізнався.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями на Миколаївщині чоловік застрелив трьох людей, а потім наклав на себе руки.

104

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram