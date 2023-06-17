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Події

Забив до смерті розвідним ключем знайомого та його дівчину: під Хмельницьким сталося подвійне вбивство через ревнощі

18:50 17 червня 2023
затримання

У Хмельницькій області засудили чоловіка, який скоїв вбивство через ревнощі.

Як повідомили в обласній прокуратурі, 31-річний мешканець Кам'янського району підозрюється в умисному вбивстві двох людей, крадіжці та незаконному заволодінні автомобілем.

Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Подвійне вбивство сталось у травні минулого року в селі Жванець на Кам’янеччині. Троє знайомих, двоє чоловіків та жінка, разом розпивали алкоголь у помешканні засудженого.

На ґрунті ревнощів між чоловіками виникла бійка, під час якої господар будинку металевим розвідним ключем спричинив односельцю смертельні тілесні ушкодження. Жінка намагалась розборонити чоловіків, але він і її вдарив ключем по голові, від чого вона померла на місці події.

Щоб приховати вчинений злочин, зловмисник сховав тіла у підвалі будинку, де мешкав, ретельно прибрав оселю і втік у сусіднє село на автомобілі суперника, прихопивши ще й його мобільний телефон.

У поліцію звернулася матір вбитого. Вона повідомила, що її син зник. Аналогічні звернення надійшли від родичів вбитої жінки.

Опитавши десятки людей, поліцейські розшукали та затримали вбивцю. У скоєному чоловік зізнався.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями на Миколаївщині чоловік застрелив трьох людей, а потім наклав на себе руки.

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