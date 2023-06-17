Найсмачніша курочка по-французьки: рецепт, перевірений часом (відео)

Якщо хтось вам говорить, що не любить курятину по-французьки, то майте на увазі, що він або вегетаріанець, або не знає, як правильно її готувати.

Цю страву неможливо не любити, тому вона завжди є в меню як фаст-фудів, так і дорогих ресторанів.

Свій варіант курятини по-французьки пропонує і автор Telegram-каналу «Мамині рецепти».

Складові:

Куряча грудка — 450 гр

Цибуля ріпчаста — ½ шт

Помідори чері (можна інші) — 8 шт

Майонез — 2 ст. л

Сметана — 2 ст. л

Петрушка — 2 гілочки

Часник — 2 зубчики

Паприка, сіль, перець

Сир — 120 гр

Етапи готування

Куряче філе нарізаємо на тонкі шматочки. Накриваємо плівкою і добре відбиваємо.

Викладаємо на лист. Змішуємо сметану, майонез часник, петрушку, сіль, перець та паприку до однорідності. Змащуємо м'ясо.



Тонкою соломкою нарізаємо цибулю. Помідори ріжемо на кружечки.

Викладаємо спочатку помідори, потім цибулю, сир (можна за 15 хв. до готовності).

Відправляємо до духовки при 190 гр. на 30 хв.

Зверніть увагу також на класичний варіант приготування курячих відбивних.

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