Соковите «м'ясо по-французьки»: коронна страва на свята від української співачки

Артистка SHADU поділилась із «ФАКТАМИ» рецептом своєї традиційної сімейної страви, яку з рідними готує на свята та на суботню вечерю.

- Думаю, вам сподобається мій рецепт, — коментує співачка. — Він доволі простий, для страви потрібно, звичайно ж, м’ясо (це може бути свинина, курятина, індичатина), цибулька, картопля, твердий сир, майонез та спеції.

Отже, м’ясо нарізати скибочками та відбити, посолити й поперчити. Цибулю нарізати тонкими півкільцями та трішки посолити, а потім обім’яти рукою. Картоплю теж нарізати невеликими тонкими скибочками, посолити, додати майонез (можна зі сметаною) і добре перемішати. Сир натерти на великій тертушці.

Деко для запікання змастити олією, покласти на нього наше м’ясо, на нього викласти шар цибулі, а потім рівномірно розподілити картоплю.

Розігріти духовку до 180 °C і запікати «м'ясо по-французьки» в духовці 20−25 хвилин. Потім температуру зменшити до 170 °C, густо посипати страву натертим сиром і запікати ще 15 хвилин.

Дістати «м'ясо по-французьки» з духовки, викласти порційно на тарілки. Можна посипати страву дрібно нарізаною зеленою цибулею та подавати до столу. Смачного!

- Я хочу кожному побажати мирних та тихих свят! Ще трішки і ми обов’язково переможемо! Веселих свят і смачної куті, — додала артистка.

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