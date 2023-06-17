Троянди з картопляного пюре: гості будуть у захваті
Якщо навіть ідеальне картопляне пюре перестало вас радувати, приготуйте з нього троянди — така краса нікого не залишить байдужим. Хочете здивувати рідних та близьких — візьміть цей рецепт до уваги.
Секретами приготування смаколика поділилася кулінарка Ольга Носуль.
— Картопляні троянди стануть чудовим доповненням до овочевого салату, м'ясної чи рибної страви, — каже Ольга Носуль. — Приготувати їх нескладно. Вишукані картопляні троянди подають гарячими.
Троянди з картопляного пюре
- Картопля — 500 г
- Жовтки двох яєць
- Яйце (для змащування)
- Масло вершкове — 30 г
- Сіль — на смак
- Перець — на смак
Приготувати картопляне пюре. Додати жовтки яєць і довести до однорідної консистенції. За допомогою кондитерського мішка з насадкою відсадити троянди на лист, застелений пергаментом. Акуратно змастити троянди яйцем. Випікати при температурі 180 градусів 20−25 хвилин до золотистого рум'янцю.
І приємного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської191
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