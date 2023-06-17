Терміново вивозьте дітей: мешканців постраждалих районів півдня України попередили про небезпеку

На територіях півдня України, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС, є небезпека спалаху смертельних хвороб. За словами лікаря-епідеміолога Андрія Александріна, мова про імовірність спалаху кишкових інфекцій, гепатиту А, черевного тифу, холери, сибірської виразки. Тому звідти терміново треба вивозити дітей, особливо малюків до 5 років.

«Держава повинна зробити все, щоб з території такого лиха евакуювати дітей з матерями для того, щоб мінімізувати дитячу смертність. Якщо дитина починає хворіти на будь-яке кишкове захворювання, то починає втрачати велику кількість води, якщо ж дитина втрачає 10% - це вже небезпечно для її життя», — сказав епідеміолог в коментарі ТСН.

Херсон

У Херсоні всі приватні неглибокі свердловини були затоплені, а це автоматично означає їх забруднення. Вода у Дніпрі, яку моніторять тут у 4-х точках, має біологічне і хімічне забруднення. Вже виявлено кишкову паличку, багато нафтопродуктів, амоній та аміак. І хоча в центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що якість водопровідної води в Херсоні краща, бо для централізованого водопостачання використовується вода з глибоких артезіанських свердловин, для пиття її краще не використовувати.

Наприклад, у міській лікарні, де щодня отримують показники якості води, її використовують лише для приготування їжі та технічних потреб. Для пиття є вода у пляшках, недоторканий запас якої становить 30 тонн (має вистачити на 1,5 місяця).

Миколаїв

Мешканці міста ходять по питну воду до пункт доочистки, використовуючи водопровідну лише для побутових потреб. Фахівці Миколаївського лабораторного центру профілактики хвороб робили тут забір води 12 червня — на 7-й день після теракту. 4 дні пішло на дослідження. Якщо надалі буде виявлено, що вода забруднена мікроорганізмами, це може призвести до розвитку шлунково-кишкових розладів. У такому разі тимчасово буде припинено її роздавання мешканцям.

Одеса

На узбережжі починає концентруватися увесь бруд, який несла вода після підриву Каховської ГЕС, Тож зараз у морських зразках найбільш суттєве відхилення за вірусологічними, мікробіологічними та паразитичними показниками. Санітарний лікар Одеси визнає, що у морській воді виявлено РНК ротавірусу А, а також астровіруси та сальмонелу. До того ж екологи попереджають, що брудна вода з Каховського водосховища буде надходити в море ще впродовж місяця. І чим вищою буде температура повітря, тим швидше множитимуться у воді шкідливі бактерії.

Нагадаємо, що підрив греблі Каховської ГЕС спровокував ще й величезну проблему зі зрошуванням великих площ сільськогосподарських земель на півдні нашої країни, і на відновлення відповідних систем знадобиться 7−10 років. Тож мова йде не лише про інфекційні, але й продовольчі ризики.

Фото ДСНС

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