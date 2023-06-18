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Штраф 40 тисяч гривень та позбавлення прав на сім років: в Україні суттєво посилили покарання для частини водіїв-порушників

10:28 18 червня 2023
Водій

Водіїв за певні порушення можуть оштрафувати на великі суми. Наприклад, за водіння без посвідчення, якщо це скоєно вдруге протягом одного року, передбачено штраф у розмірі 40 800 гривень. Це стосується водіїв, яких за рішенням суду позбавлено прав керування транспортними засобами.

Як зазначають експерти «Дорожнього адвоката», раніше штрафні санкції за таке порушення становили 510 гривень, але це не спиняло автовласників. Згодом штраф збільшили до 20 400 гривень. Наслідком повторного порушення є не лише збільшення штрафних санкцій вдвічі — порушника можут позбавати права керування транспортними засобами на 5−7 років.

Втім, якщо після першого порушення водій оскаржить це рішення протягом 10 днів, це зупинить виконання до кінцевого рішення в суді. В такому випадку інспектор не має права винести постанову про друге порушення.

Про те, як водіям перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху онлайн, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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