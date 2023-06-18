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Підвищення тарифів та субсидія: у Мінсоцполітики розповіли, як перераховуватимуть виплати

13:39 18 червня 2023
Гривні

У разі підвищення тарифів, зокрема, на електроенергію, субсидії перераховуватимуть автоматично завдяки автоматизованому механізму обміну інформацією між Пенсійним фондом та надавачами комунальних послуг.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», про це заявила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак.

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«Зміна тарифів на комунальні послуги буде призводити до автоматичного перерахунку. Рішення уряду дозволяє автоматизувати обмін інформацією з надавачами комунальних послуг та Пенсійним фондом. Коли в певного надавача комунальних послуг, підприємства змінюються тарифи, він має повідомити про це ПФУ — про зміну тарифів, про те, які райони чи міста ця зміна тарифів зачепить. І це одразу буде підставою для перерахунку субсидії», — наголосила вона.

Раніше Кабмін затвердив експериментальний проект про отримання субсидії «в один клік». Це можна буде зробити, подавши заявку через портал ПФУ, мобільний додаток Пенсійного фонду чи «Дію».

Фото Pixabay

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