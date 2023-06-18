«Хочеться, щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому»: Зеленський зворушливим відео привітав українців з Днем батька

Президент України Володимир Зеленський у День батька, який святкують у третю неділю червня, звернувся до захисників із словами вдячності.

«Тато… Це слово щодня звучить мільйони разів, і щоразу в ньому чується захист, сила й безмежна любов. У День батька хочеться побажати, щоб якнайбільше українських чоловіків чули це звертання: „Тато!“ Щоб наші татусі жили довго й були здорові. І щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому. Дякую кожному українському батькові, кожній українській родині за наших міцних і сміливих воїнів, які захистили незалежність і виборюють життя для України!» — зазначив президент.

Нагадаємо, що День матері в Україні відзначається у другу неділю травня.

Фото зі сторінки Міноборони України у соцмережах

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