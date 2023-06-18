Донька знаменитого футболіста вийшла заміж після смерті батька (фото, відео)

Вірджинія Міхайловіч, молодша дочка знаменитого футболіста та тренера Сініші Міхайловіча, який помер у грудні 2022-го після трирічної боротьби з раком крові, присягнула у вічному коханні до свого хлопця Алессандро Вольяччо, повідомляє kurir.rs.

Гламурна весільна церемонія відбулася в італійському Барі, де 1991 року батько нареченої виграв у складі «Црвени Звезди» Кубок європейських чемпіонів.

Наречена, яка прибула на вінчання до собору на розкішному Rolls Royce, красувалася у казковій весільній сукні, у створенні якої брала особисту участь. До вівтаря її проводили брати Мирослав, Душан та Ніколас, які передали сестру майбутньому чоловікові (до речі, наречений – вихованець футбольної школи «Ювентуса», який виступає у серії В за «Дженоа»).

Старша сестра нареченої Вікторія обрала для цього святкового дня довгу золоту сукню з відкритою спиною, а вдова Михайловича Аріана сяяла у бірюзовому варіанті.

Сестра нареченої Вікторія

Серед футбольних гостей на весіллі зокрема гуляв близький друг родини Міхайловіч — екстренер «Сампдорії» Деян Станковіч.

До речі, Вірджинія та Алессандро вже багато років перебувають у стосунках, у них є дочка Віоланте, якій у жовтні виповниться 2 роки.

Нагадаємо, що у Сініші Міхайловіча залишилося п'ятеро дітей — дочки Вікторія та Вірджинія, а також сини Мирослав, Душан та Ніколас.

Сініша Міхайловіч з дружиною та дітьми

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу відгуляв спеціальне весілля після тріумфу на ЧС-2022.

Фото Instagram

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