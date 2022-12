Чемпіон світу з футболу відгуляв спеціальне весілля після тріумфу на ЧС-2022 (фото, відео)

Новоспечений чемпіон світу з футболу, захисник «Ліона» та збірної Аргентини Ніколас Тальяфіко, який відіграв усі 120 хвилин у божевільному фіналі ЧС-2022 з Францією, знову одружився, повідомляє ole.com.ar.

Справа в тому, що 30-річний футболіст відгуляв весілля зі своєю коханою Кароліною Кальваньї ще минулого року, після тріумфу Мессі та компанії у Кубку Америки.

Але тут такий привід, і пара вирішила зібрати гостей ще раз. При цьому на урочистості Тальяфіко був із золотою медаллю на шиї та тримав із коханою копію Кубка світу, а в залі звучала пісня We are the champions.

До речі, на весіллі були присутні лише двоє партнерів Ніколаса з чемпіонського складу — Лаутаро Мартінес та Лісандро Мартінес. Інші не змогли привітати друга-чемпіона з поважних причин. Багато хто вже вирушив до розташування своїх клубів, а, наприклад, Ліонель Мессі не приїхав, бо мав 15-річчя однієї з племінниць. До речі, організацією весілля Ніколаса Тальяфіко займалася колишня дружина Дієго Марадони Клаудія.

Колишня дружина Дієго Марадони Клаудія з молодятами

Зазначимо, що на клубному рівні Ніколас Тальяфіко — володар Південноамериканського кубка у складі «Індепендьєнте», а також триразовий чемпіон та дворазовий володар Кубка Нідерландів у футболці «Аякса».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одружився лідер київського «Динамо» Віктор Циганков.

