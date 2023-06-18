З липня «Доступні ліки» будуть лише за електронними рецептами: що важливо знати

З квітня в українських аптеках рецептурні ліки почали продавати й по електронним рецептом. А з 1 липня повертається норма відшкодування лікарських засобів за програмою реімбурсації «Доступні ліки» лише за електронним рецептом.

Як уточнюють в МОЗ, винятки залишаються лише для прифронтових та тимчасово окупованих територій.

Річ у тому, що з початку повномасштабної війни для спрощення доступу до ліків за цією програмою пацієнти мали можливість отримувати їх і за паперовими рецептами. Наразі на більшості території України є можливість оформлювати е-рецепти та користуватися ними.

Для тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться активні бойові дії, залишається можливість використання паперового рецепта в рамках цієї програми.

У Міністерстві охорони здоров`я підкреслюють, що у пацієнтів не буде необхідності кожні 30 днів отримувати рецепт на ліки, що відпускаються за програмою реімбурсації, на очному (фізичному) прийомі у лікаря. Якщо пацієнт потребує тривалого лікування, повторний е-рецепт на цю групу ліків можна буде отримати дистанційно.

Раніше у МОЗ пояснювали, чи потрібен електронне направлення до приватного лікаря і які лікарі приймають взагалі без направлень.

Фото Pixabay

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