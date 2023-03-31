Продаж ліків за е-рецептом з 1 квітня: черги біля аптек та реакція соцмереж (фото)

З 1 квітня для придбання рецептурних препаратів (в основному антибіотиків) додається цифровий інструмент — «е-рецепт».Про це нагадали у Міністерстві охорони здоров'я, спростувавши основні міфи довкола нововведення.

МІФ: На всі ліки тепер буде потрібен рецепт

ПРАВДА: Ні, рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

МІФ: Рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом.

ПРАВДА Ні, ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший зокрема і при регулярному прийомі ліків.

МІФ: За відсутності світла отримання е-рецепту на ліки буде неможливим.

ПРАВДА: За відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

Проте в останній день перед запровадженням нововведення у багатьох містах України люди вишиковуються в черзі до аптек, щоб встигнути купити деякі ліки без рецептів. Де-не-де черги вже на вулиці, інформує Telegram-ресурс InsaiderUA, публікуючи відповідні фото і відео.

Сайт tabletkiUA також перевантажений та не працює.

У соцмережах можна знайти масу обурених відгуків, при цьому багато хто чомусь вирішив, що рецепти знадобляться і на банальні засоби від головного болю.

Нагадаємо, що через військові дії як мінімум до кінця воєнного стану триватиме перехідний період запровадження е-рецепту, коли одночасно діятимуть і паперові, і електронні рецепти. Адже за даними МОЗ, зараз кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Іноді це призводить до тяжких наслідків для здоров'я, серед яких формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками. Один із способів боротьби з безконтрольним вживанням сильнодіючих препаратів — запровадження електронного рецепту. Це дозволить відстежувати дані про призначення, обсяги використання антибіотиків, зменшити випадки самолікування.

15

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram