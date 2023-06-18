У Запорізькій області окупанти мінують земельні ділянки місцевих жителів, які відмовилися від російського громадянства, — Генштаб

Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школа та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мав. На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Спірного Луганської області, успіху не мав. На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мав. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

«В населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію. Водночас земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню», — повідомили в Генштабі.

Там також зазначили, що авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також захисниками України було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу «Shahed» та 5 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів.

Як писали «ФАКТИ», за минулу добу ЗСУ знищили два ворожі ударні вертольоти Ка-52 («Алігатори»).

Фото: Генштаб ЗСУ

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