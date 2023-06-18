За добу «здобиччю» ЗСУ стали два «Алігатори», — Повітряні Сили

Протягом минулої доби противник завдав 43 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під ударами опинилися, зокрема, Дніпропетровщина, а також прифронтові населені пункти Донеччини.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ наголошується, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового на Харківщині, успіху не мав.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки на Луганщині, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового та Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

За офіційними даними, втрати ворога на ранок 18 червня наблизлися до 220 тисяч військових.

Фото Генштабу

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«На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту. В лісових посадках, поруч з населеним пунктом Новорозсош, зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих. До розшуку задіяно підрозділи росгвардії», — зазначають у Генштабі.

Як повідомляють в командування Повітряними Силами ЗСУ, за 17 червня та початок поточної доби 18 червня протиповітряною обороною ПС знищено два ворожі ударні вертольоти «Ка-52», чотири ударні іранські БпЛА «Shahed-136/131», один — «Ланцет».

«За минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів „Орлан-10“, „Орлан-30“, „Zala“, „Supercam“. Авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів», — йдется у повідомленні.

Тим часом американский Інститут вивчення війни, грунтуючись на даних з відкритих джерел, зазначив, що 17 червня українські сили продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Міністерство оборони рф та інші російські джерела стверджували, що українські сили завдавали локальних наземних ударів на захід і на південь від Кремінної.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом, а російські джерела стверджували, що українські сили атакували північну та південну околиці Бахмута.

Міноборони росії та інші російські джерела також стверджували, що російські сили відбили обмежені наземні атаки українських військ на лінії Авдіївка-Донецьк.

Українські сили продовжували контрнаступальні операції на південь, на південний захід і на південний схід від Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східної Запорізької областей.

Українські сили також проводили контрнаступальні операції на південний захід та південний схід від Орєхова на заході Запорізької області.

Маляр також заявив, що українські сили просунулися до двох кілометрів за кількома невстановленими напрямками на півдні України.

Нагадаємо, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначав, що наразі росія перекидає найбільш боєздатні підрозділи у Бахмут, прагнучи створити пастку для ЗСУ, захопити місто та вийти на кордон Донецької області. Втім, в районі цього населенного пункту в наступ йдуть сами Сили оборони України.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, говорячи про ситуацію на фронті, підкреслював початкові успіхи ЗСУ, які відвойовують у ворога населенні пункти.

А радник голови Офісу президента України Михайло Подоля висловив припущення, що війна закінчиться раніше 2024 року.

Фото зі сторінки Генштабу у соцмережах

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