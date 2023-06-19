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Спорт

Відлуння підриву Каховської ГЕС: український футбольний клуб не зіграє в новому сезоні

10:02 19 червня 2023
ФК Скорук

ФК «Скорук» із села Томаківка, що на Дніпропетровщині, який посів за підсумками сезону-2022/2023 у першій українській лізі десяте місце, не візьме участь у майбутньому чемпіонаті. Таке рішення було прийняте керівництвом клубу у зв'язку з неможливістю подальшого фінансування професіональної команди через колосальні збитки, що були викликані підривом Каховської ГЕС та спричинених катастрофічних наслідків.

«Керівництво клубу до останнього моменту намагалося вирішити питання з подальшим фінансуванням на найближчий сезон, але, на жаль, у ситуації, що склалася, всі спроби успіхом не увінчалися, — йдеться в заяві на офіційному сайті «Скорука». — Щоб футбольний клуб «Скорук» не зник остаточно, керівництво клубу вирішило пропустити сезон у першій лізі ПФЛ 2023/24.

У сезоні-2023/24 ФК «Скорук» залишається без дорослої команди, але дитячо-юнацька футбольна школа «Скорук» продовжить роботу, де залишається весь тренерсько-адміністративний штаб. Зі свого боку, керівництво клубу зробить усе, щоб повернутися на професіональний рівень уже в сезоні 2024/25. Ми не прощаємося, а кажемо «до побачення», щоб за рік повернутися міцніше, адже для того, щоб стрибнути вперед, треба розбігтися та відійти назад".

Додамо, що в сезоні, що завершився, клуб з Нікопольщини дебютував у першій вітчизняній лізі, посівши друге місце в групі вибування (підсумкове десяте місце у зведеній таблиці).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що клуб української прем'єр-ліги «Львів» припинить існування і гравцям заздалегідь сказали збирати речі.

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