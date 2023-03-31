Пільговий податок 2%: деякі ФОП не зможуть обрати спрощену систему (список)

Через втрати бізнесу від військової агресії рф в Україні було запроваджено єдиний 2%-ий податок від доходу (це передбачено Законом України від 15 березня 2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»).

Як пояснюють у Державній податковій службі, відповідно до змін, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, платниками єдиного податку III групи можуть бути фізичні особи — підприємці та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, в яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень.

До таких осіб не застосовується обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

При цьому для суб’єктів господарювання, які планують зареєструватися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 2% доходу, зменшено перелік обмежень порівняно з тим, що досі було встановлено для обрання спрощеної системи оподаткування.

Так, не зможуть обрати спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2%:

суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин); видобуток, реалізацію корисних копалин;

страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

фізичні та юридичні особи — нерезиденти.

Для новостворених зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання термін для подання Заяви становить 10 днів з дня державної реєстрації. Такі суб’єкти господарювання вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

Для діючих суб’єктів господарювання, які скористаються правом перейти на спрощену систему оподаткування зі ставкою єдиного податку 2%, змінено граничні терміни для подання заяви.

Такі суб’єкти господарювання з метою обрання спрощеної системи оподаткування можуть подати до контролюючого органу Заяву.

Реєстрація суб’єкта господарювання платником єдиного податку зі ставкою 2% здійснюється шляхом внесення до Реєстру платників єдиного податку. На офіційному вебпорталі ДПС за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua реалізована можливість щодо перевірки відповідності суб’єкта господарювання усім вимогам.

Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку III групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, автоматично вважатимуться такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування.

Крім того, платники єдиного податку мають право самостійно відмовитись від використання особливостей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому було прийнято таке рішення, або ж втрачають право на використання таких особливостей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому було перевищено передбачений Кодексом граничний обсяг доходу (10 млрд гривень).

Нагадаємо, нині на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт, відповідно до якого вже з 1 липня податкові послаблення буде ліквідовано. Адже, як запевнив «ФАКТИ» голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, податків, які нині збирає держава, ні на що не вистачає, крім армії.

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram