У Сімферополі вибухнув автомобіль з запорізьким гауляйтером

Помста дістає окупантів та їхніх посіпак навіть на тих територіях, які вони вважають своїми.

Так, у тимчасово окупованому Сімферополі, столиці Криму, підірвалася автівка з так званим «помічником віцепрем'єра» Запорізької області Володимиром Єпіфановим. Разом з ним у машині перебував «секретар» гауляйтера та «охоронець».

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

«У Сімферополі вибухнув автомобіль із помічником віцепрем'єра Запорізької області. Чиновник, а також його секретар та охоронець зазнали сильних опіків», — пише Telegram-канал Baza.

Відомо, що інцидент стався на Євпаторійському шосе в тимчасово окупованому Сімферополі о четвертій годині ранку.

Єпіфанов їхав за кермом «Ленд Крузера», коли раптом вибухнув газовий балон, встановлений на машині. Після цього гауляйтер уже не зміг впоратися з керуванням, і авто зупинилося лише наїхавши на перешкоду.

Крім Єпіфанова, в салоні було ще дві особи: його «секретар» та «охоронець».

Усі троє чоловіків через вибух отримали 30-відсоткові опіки голови, тулуба та рук (охоронцю також обпалило ліву ногу). Після аварії їх госпіталізували.

Причина вибуху автівки не повідомляється. Але, за словами Єпіфанова, за день до цього газовий балон перевіряли на СТО у Сімферополі.

Нагадаємо, раніше в Енергодарі партизани підірвали автомобіль місцевого колаборанта. Перед тим у Бердянську також вибухнуло авто відомої колаборантки.

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