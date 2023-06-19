Мали недопрацювання ще при сходженні з конвейера: названо ТОП-3 ненадійних кросоверів

Багато хто з водіїв обирає для себе кросовер через його витривалість і велику прохідність. Так, за підсумками травня бестселером на українському ринку нових легковиків був компактний кросовер Renault Duster, який обрали 472 покупця.

Але, на превеликий жаль, не всі авто цього класу можуть похизуватись такою надійністю. Є й моделі, що вже при сходженні з конвеєра мали серйозні недопрацювання, зазначає автовидання wheel-news.com.

Range Rover Evoque (2011−2019 років)

За даними сервісних центрів, 1/3 моделей протягом двох років з моменту придбання мали серйозні проблеми з акумулятором та електронікою. Рейтинг надійності кросовера становить 78,8%.

Nissan X-Trail (2014−2022 років)

Авто є братом по нещастю свого попередника — через серйозні поломки водії змушені були витрачати до тижня на ремонт. Таким чином показник надійності склав 75,8%.

Peugeot 3008 з дизельним двигуном

Негативні відгуки модель отримала через проблеми з гальмівною системою. За даними експертів, майже 47% водіїв цих авто звертались до сервісних центрів з проблемами даного характеру. А тому рейтинг надійності складає 74,4%.

Нагадаємо, раніше було складено ТОП-10 надійних японських автомобілів 2023 року.

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