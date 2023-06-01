У травні українці придбали більше 5 тисяч нових авто: названо ТОП-5 популярних моделей в країні

Незважаючи на війну, у травні в Україні зареєстрували трохи більше 5,1 тис нових легкових авто, що удвічі більше, ніж торік.

Про це повідомляє профільна асоціація «Укравтопром».

«Водночас, від показника довоєнного травня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає на 39%. Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку майже не змінилась», — йдеться у повідомленні.

Так, лідерство на ринку утримує японська марка Toyota — 861 шт. На другому місці Renault — 501 шт.

Замикає ТОП-3 Volkswagen — 446 шт.

Також у ТОП-5 травня потрапили Hyundai (347 шт.) та BMW (344 шт.).

«Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, який обрали 472 покупця. Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 21,5 тис. нових легкових авто, що на 44% більше, ніж за аналогічний період 2022 року», — додали в асоціації.

Раніше повідомлялося, що упродовж 1 кварталу 2023 року в Україні зареєстрували 11,2 тис нових легкових авто — це на 0,05% більше, ніж торік. Станом на початок 2023 року середній вік автомобілів в Україні становить 23,2 роки, за минулий рік він збільшився на 6 місяців.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-10 вживаних автомобілів з найкращими двигунами.

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