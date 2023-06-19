Підвищену пенсію отримають не всі: у кого і на скільки зростуть виплати з 1 липня

В Україні із 1 липня підвищать пенсії тим, хто вийшов на заслужений відпочинок за спеціальними законами: йдеться про журналістів, чиновників та учених.

Деталі розрахунків досліджував «Обозрєватєль».

Важливо, що зараз ці спеціальні закони вже не діють: наприклад, журналісти виходять на пенсію за загальними правилами. Проте ті, хто встиг вийти на пенсію за старими правилами, не підпадають під підвищення разом із іншими пенсіонерами.

Наприклад, якщо зараз розмір вашої пенсії без урахування надбавок становить 5076 грн., то після липневого підвищення її мають збільшити на 1000 грн. Тобто розмір виплати становитиме 6076 грн.

Розмір пенсії українця залежить лише від двох показників: зарплати та стажу.

Середня зарплата

В Україні середня зарплата за даними Пенсійного фонду становить близько 14 тис. грн. Це та зарплата, з якої сплачено внески. Якщо майбутній пенсіонер має 35 років стажу і він отримував середню зарплату, він має право на пенсію у розмірі 35% від середньої зарплати за три роки. На даний момент це 12157 грн, тобто пенсія становитиме всього 4254 грн на місяць.

Мінімальна зарплата

За мінімальної зарплати українець навіть за умови наявності 35 років стажу має право на мінімальну пенсію. Її розмір становить лише 2093 грн. Але при досягненні 65 років пенсія збільшиться до 40% від мінімальної зарплати (зараз це 2680 грн).

Зарплата вдвічі вища за середню

Якщо розмір вашої зарплати був у два рази вищим за середню (близько 28 тис. грн), людина має право на пенсію у розмірі близько 8508 грн. Однак і така пенсія не дозволить одержувачу зберегти на заслуженому відпочинку навіть третину колишнього прибутку.

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