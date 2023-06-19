Просунулись вперед і поповнили обмінний фонд: бійці ЗСУ показали захоплених в полон росіян

Українські військові продовжують просуватися на фронті. Вони досягли успіху на Запорізькому та Бахмутському напрямках.

Про це повідомили в компанії ґрунтовної аналітики DeepState.

Так, українські воїни звільнили село П'ятихатки у Запорізькій області. Цю інформацію вже підтвердили у Міністерстві оборони України.

Загалом наші захисники на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.

Окрім того, українські бійці відкинули загарбників з висоти біля Оріхово-Василівки у Бахмутському районі Донецької області.

Зокрема, бійці 225 ОБтТрО просунулися на північ від Оріхово-Василівки і взяли висоту 224.0 під свій контроль.

Також там показали фото полонених окупантів. Бійці продемонстрували й трофейні шеврони.

«Серед під**рських підрозділів є такі: 200-та мотострілецька, а також букет ПВК — „вагнер“, „ватарани“ та „ірбіс“. Останні поки і для нас є загадкою», — зазначили військові.

Нагадаємо, зараз російські окупанти намагаються зупинити просування українських військ на Бахмутському напрямку — перекинули туди додаткові підрозділи та збільшили кількість обстрілів. Вони також намагаються наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, проте наші бійці не втратили жодного метра землі тут.

Водночас Силам оборони вже вдалося звільнити 8 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. При цьому експерти ISW зазначають, що ЗСУ можуть тимчасово призупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.

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