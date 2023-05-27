На Волині близько 7:00 27 травня сталася смертельна ДТП — на автодорозі сполученням Київ — Ковель поблизу селища Маневичі легковик Chevrolet Lacetti зіткнувся із вантажівкою DAF, якою керував 59-річного жителя Любешівсього району. Про це повідомили у поліції Волинської області.

Вантажівка після ДТП

В авто перебували двоє жителів Донецької області — 46-річний чоловік та 63-річна жінка. Вони загинули на місці.

На місці пригоди

Нині за фактом летальної ДТП проводиться перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Нагадаємо, що тиждень тому на трасі Київ — Чоп сталася смертельна автотроща, в якій загинули три особи, двоє з яких — діти.

Фото поліції

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