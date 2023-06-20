«Погана» зарплата в умовах війни: які періоди роботи ПФУ може не враховувати під час обчислення пенсії

Час виходу на пенію та розмір виплат залежать від того, якою була зарплата у людини, та від страхового стажу — часу, коли за неї мплачувався єдиний соціальний внесок. Під час воєнного стану роботодавець може не сплачуаваи ЄСВ, якщо працівник, наприклад, перебуває у відпустці без збереження заробітної плати або призупинено дію трудового договору.

А буває і так, що людина отримує меньшу зарплату, ніж до війни. Це також впливає на розмір майбутньої пенсії. Втім, такі періоді за бажанням робітника можуть не враховуватися при розрахунку пенсійних виплат. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, законом передбачено можливість виключати із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці із невигідним заробітком — низькими коефіцієнтами. Так, минулого року Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» булв доповнений нормою, згідно з якою, якщо це доцільно, можливо виключати як невигідні місяці заробітної плати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення.

До речі, подібне правило діє й для періоду пандемії коронавірусу — «невигідні» місяці можуть виключатися з місяця запровадження карантину у 2020 році та протягом шести календарних місяців після його завершення.

«Тобто, місяці роботи під час карантину та воєнного стану, за які сплачено внески, буде враховано до страхового стажу, а невигідний заробіток для обчислення пенсії за цей час (якщо коефіцієнт зарплати низький у порівнянні з іншими місяцями періоду) можна не враховувати. Можливість виключення місяців із „невигідною“ заробітною платою передбачено саме для того, щоб мінімізувати негативний вплив карантину та воєнного стану на розмір пенсії», — зазначають в ПФУ.

При оптимізації можливо виключити із підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу підряд, але не більш як 10% тривалості страхового стажу.

Зазначається, що понад 10% тривалості страхового стажу може бути виключено заробіток за періоди карантину, воєнного стану, строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю, людиною, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

До речі, уряд має намір денонсувати договір з рф про трудовий стаж та соціальний захист працівників. Якщо таке рішення ухвалять, то у громадян України, які працювали на території рф, очевидно, можуть виникнути проблеми із підрахунком страхового стажу. Втім, наразі не відомо, яких саме періодів це стосуватимется.

Фото Pixabay

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