Пенсія під питанням: Україна розірве угоду з росією про трудовий стаж та соцзахист працівників

В Україні, де пенсіонери можуть втратити частину виплат, у громадян, які деякий час працювали в росії, можуть виникнути проблеми з виходом на пенсію. Уряд України має намір денонсувати договір з рф про трудовий стаж та соціальний захист працівників. А оскільки пенсія в Україні призначається на підставі накопиченого трудового стажу, то багатьом може не вистачити саме цих років, які вони працювали в росії. Відповідний проект урядової постанови розміщено для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Незважаючи на складні відносини, які існували між Україною та росією ще до повномасштабної війни, між нашими країнами досі діє договір про взаємне визнання трудового стажу та соцзахист працівників. Тобто українці, які свого часу працювали в рф і заробили там частину трудового стажу, мають право на підставі цього стажу отримати пенсію в Україні. Тепер же український уряд має намір розірвати цей договір.

Підставою для розірвання існуючого договору стала повномасштабна війна, яку російська федерація розгорнула проти України. При цьому в обґрунтуванні постанови про розірвання договору зазначено, що оскільки це стосується сфери соціально-трудових відносин, а також стосується прав інвалідів, то документ вимагає додаткового узгодження з профспілками, а також організаціями, що займаються захистом інвалідів.

Таким чином, якщо договір буде денонсовано, то у громадян України, які працювали на території рф, очевидно, можуть виникнути проблеми із підрахунком страхового стажу та виходом на пенсію. Ймовірно, це не стосуватиметься вже призначених пенсій, оскільки правові акти не мають зворотної сили. А от щодо майбутніх пенсіонерів, то їхні пенсії виявляться під питанням. Втім, слід чекати на роз'яснення уряду. Можливо, це стосуватиметься лише стажу, придбаного вже після 24 лютого 2022 року.

Як писали «ФАКТИ», у ПФУ розповіли, як самостійно оцифрувати трудову книжку. Також у трьох категорій українців з'явилася можливість онлайн збільшити свою майбутню пенсію.

Фото: Pixabay

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