«Під шашлички — взагалі ідеально»: пікантні закусочні помідори від фудблогерки Олени Мазур
Після того, як відомий фудблогер поділився рецептом «помідорів по-корейськи», фудблогерка Олена Мазур розповіла, як приготувати закусочні помідори.
«Пікантні закусочні помідори чудово підійдуть до мʼясних страв, а під шашлички, то взагалі ідеально», — написала вона.
Інгредієнти:
— помідори — 600 г
- цибуля — 150 г
- часник 3−4 зуб
- петрушка — 3 гіл.
Заправка (на мій смак):
— мед — 1,5 ст.л. 50 г
- лимонний сік/оцет — 2 ст.л.
- олія — 2−3 ст.л.
- соєвий соус — 1 ст.л.
- сіль — 1/5 ч.л.
- коріандр — 1 ч.л.
- гострий перець за смаком
«Нарізаємо овочі та зелень, викладаємо шарами (не обовʼязково). Заливаємо маринадом і ставимо в холодильник на 30 хвилин. Все, можна смакувати… кисленькі, в міру солодкі та гострі, обожнюю таке поєднання смаків!» — пише Мазур.
Як писали «ФАКТИ», раніше тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемська поділилася рецептом легкої закуски.134
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