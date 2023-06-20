Після того, як відомий фудблогер поділився рецептом «помідорів по-корейськи», фудблогерка Олена Мазур розповіла, як приготувати закусочні помідори.

«Пікантні закусочні помідори чудово підійдуть до мʼясних страв, а під шашлички, то взагалі ідеально», — написала вона.

Інгредієнти: — помідори — 600 г

- цибуля — 150 г

- часник 3−4 зуб

- петрушка — 3 гіл. Заправка (на мій смак): — мед — 1,5 ст.л. 50 г

- лимонний сік/оцет — 2 ст.л.

- олія — 2−3 ст.л.

- соєвий соус — 1 ст.л.

- сіль — 1/5 ч.л.

- коріандр — 1 ч.л.

- гострий перець за смаком «Нарізаємо овочі та зелень, викладаємо шарами (не обовʼязково). Заливаємо маринадом і ставимо в холодильник на 30 хвилин. Все, можна смакувати… кисленькі, в міру солодкі та гострі, обожнюю таке поєднання смаків!» — пише Мазур.

Як писали «ФАКТИ», раніше тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемська поділилася рецептом легкої закуски.

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