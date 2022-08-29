Дуже смачна закуска «помідори по-корейськи» від українського блогера: чудове доповнення до м'яса чи інших страв (відео)

Існує кілька способів як швидко замаринувати помідори. Один з них — «корейський».

Автор YouTube-каналу «Смачно, просто та доступно» розповіла, як за кілька годин зробити гостру закуску з помідорів з часником. Вона стане чудовим доповненням до м'яса чи інших страв.

Блогер стверджує, що рецепт помідорів «по-корейськи» дуже простий, достатньо приготувати соус з перцю.

Продукти:

-помідор 1кг

- перець 1 шт

- часник 1 головка

- зелень

- сіль 2 ч. ложки

- мед 2 ст. ложки

- коріандр 1ч. ложка

- перець 1 ч. ложка

- оцет 30мл

- олія 50 мл

Приготування

Перець очистити, помістити у чашу блендера.

Додати туди часник, мед (або цукор), коріандр, суміш перців, оцет, олію. Все подрібнити.

Помідори нарізати часточками. Петрушку дрібно.

Змішати помідори, петрушку та суміш з блендера. Накрити кришкою й залишити на 3 години маринуватися.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати помідори у власному соку на зиму.

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