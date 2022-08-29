Дуже смачна закуска «помідори по-корейськи» від українського блогера: чудове доповнення до м'яса чи інших страв (відео)
Існує кілька способів як швидко замаринувати помідори. Один з них — «корейський».
Автор YouTube-каналу «Смачно, просто та доступно» розповіла, як за кілька годин зробити гостру закуску з помідорів з часником. Вона стане чудовим доповненням до м'яса чи інших страв.
Блогер стверджує, що рецепт помідорів «по-корейськи» дуже простий, достатньо приготувати соус з перцю.
Продукти:
-помідор 1кг
- перець 1 шт
- часник 1 головка
- зелень
- сіль 2 ч. ложки
- мед 2 ст. ложки
- коріандр 1ч. ложка
- перець 1 ч. ложка
- оцет 30мл
- олія 50 мл
Приготування
Перець очистити, помістити у чашу блендера.
Додати туди часник, мед (або цукор), коріандр, суміш перців, оцет, олію. Все подрібнити.
Помідори нарізати часточками. Петрушку дрібно.
Змішати помідори, петрушку та суміш з блендера. Накрити кришкою й залишити на 3 години маринуватися.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати помідори у власному соку на зиму.119
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