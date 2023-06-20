«Довелося брати себе в руки»: популярна акторка вперше за часів вторгнення знялася у кіно

У столиці України — Києві, який знову пережив нічну атаку дронами, завершилися зйомки 24-серійної мелодрами «Просто Надія» (СТБ), які тривали з березня цього року. Прем’єра серіалу — історія про маму трьох дітей, яка через початок повномасштабної війни змушена покинути свій дім і на новому місці стати успішною пекаркою, відбудеться восени.

Головну роль зіграла популярна українська акторка Зоряна Марченко («Поки станиця спить»). «Просто Надія» став її першим проєктом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Кадр із серіалу "Просто Надія"

«Серіал показує історію сильної жінки, яка змушена покинути свій дім і самотужки починати все з нуля, — каже Зоряна. — Ця тематика, як на мене, дуже актуальна сьогодні, коли багато чоловіків пішли захищати країну і на жінок лягла велика відповідальність — довелося перелаштовуватися психологічно, брати себе в руки, бути для дітей і мамою, і татом, бути цією сильною жінкою, яка вірить у щасливе майбутнє і на своєму фронті будує нове життя. Українські жінки дуже сильні, навіть якщо інколи здається інакше».

У головних ролях знялися Сергій Кисіль та Артемій Єгоров, який в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розказав про зміни у житті.

236

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram