«Якщо буде вигідно, Сі підставить путіна під ніж»: експерт про зміну відносин Китаю і росії

Без підтримки Китаю володимиру путіну, який вже зараз витрачає величезні кошти на власну безпеку, було б важко вести війну в Україні. Експерт з Китаю Клаус Мюльган пояснив в інтерв'ю t-online.de, чому Піднебесна наразі перебуває у проблемній ситуації і як це може стати фатальним для диктатора-вбивці.

«Економічна ситуація в Китаї не найкраща, і проблеми продовжують зростати, — пояснює експерт. — Безробіття серед молоді високе, багато міст ще не оговталися від пандемії коронавірусу і мають великі борги. Це створює заворушення, і зараз Китай усвідомлює, що агресивна зовнішня політика не зовсім відповідає економічним реаліям. Зрештою, Китайська Народна Республіка все ще економічно залежна від інших країн.

Китай опосередковано сприяє агресивній війні путіна, постачаючи товари подвійного призначення. Сам Китай принаймні виграє від того, що Москва все більше залежить від Пекіна. Без бізнесу з росією і без дешевої російської сировини економічне становище Китайської Народної Республіки було б набагато складнішим. З іншого боку, Пекін дуже диференційовано ставиться до того, якими будуть наслідки цієї війни. Це не війна Китаю, але конфлікт вже ускладнив відносини з важливими західними торговельними партнерами".

За словами експерта, Китай бачить свій союз з кремлем під загрозою, тому що цілком може статися так, що росія не зможе пережити війну, і США в кінцевому підсумку переможуть. Саме тому Китай не вірить, що у путіна є майбутнє.

«Китай побоюється політичної нестабільності в росії і падіння путіна, — зазначає Клаус Мюльган. — Але чим довше триває ця війна, тим більша ймовірність того, що вона перетвориться на пожежу і розгориться ще більше. Це гра з вогнем. Цілком зрозуміло, що Сі не зацікавлений у зміні режиму в росії. Але путіну не варто покладатися на залізну підтримку Китаю. У Китаї є приказка: „За посмішкою ховай кинджал“. Немає сумнівів: якщо йому буде вигідно, Сі підставить путіна під ніж».

Нагадаємо, днями голова КНР Сі Цзіньпін провів особисту зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, на якій вкотре підтвердив свої зобов'язання не постачати росії летальне озброєння.

Раніше у Зеленського відреагували на пропозицію Китаю віддати рф окуповані нею землі України для припинення війни.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram