Китай не постачатиме зброю росії: про що ще домовилися Блінкен і Сі Цзіньпін

У понеділок, 19 червня, голова КНР Сі Цзіньпін, який раніше вперше поговорив телефоном із президентом України Зеленським, несподівано провів особисту зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Глава Державного департаменту прибув до Пекіна з офіційним візитом. У нього були заплановані переговори із завідувачем Канцелярії Комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван Ї та міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Вони пройшли згідно з порядком візиту. А ось зустріч із Сі Цзіньпіном не анонсувалася жодною зі сторін.

Західні спостерігачі вважають, що рішення китайського лідера особисто зустрітися з американським гостем може свідчити про те, що Пекін не хоче остаточно зіпсувати відносини з Вашингтоном, які останнім часом перебувають у стані турбулентності. З погляду дипломатичного протоколу переговори Сі з Блінкеном виглядають як особливий жест Китаю щодо США.

Зустріч тривала 30 хвилин. Після її закінчення Сі Цзіньпін заявив, що сторонам «вдалося досягти прогресу, а з низки тем — одностайності». За його словами, китайська сторона чітко окреслила свою позицію. Китай та США погодилися з необхідністю виконання домовленостей, яких було досягнуто Сі та президентом США Джо Байденом у ході саміту «Великої двадцятки» на острові Балі в листопаді минулого року. Китайський лідер нагадав, що тоді вирішили розрядити відносини між двома країнами.

Блінкен після зустрічі з Сі був більш багатослівний. Відповідаючи на запитання журналістів, держсекретар США наголосив на наступних важливих моментах:

- Є надія на покращення комунікації між двома країнами. Усі дискусії з офіційними особами у Пекіні під час візиту були конструктивними. Вдалося прояснити, у чому сторони згодні одна з одною, а в чому розбіжності залишаються.

- Відбулася активна розмова про глобальні проблеми, у тому числі «агресивну війну росії проти України». США готові вітати китайські ініціативи щодо врегулювання українського конфлікту за умови, що вони ґрунтуватимуться на принципах статуту ООН.

- Китай вкотре підтвердив свої зобов'язання не постачати росії летальне озброєння, яке Москва може використати у війні проти України. «Це важливе зобов'язання, важлива політика, і ми не побачили нічого, що суперечило б цьому», — наголосив Блінкен. Однак «США, як і раніше, стурбовані приватними компаніями в Китаї, які можуть надавати допомогу, в деяких випадках явно спрямовану на зміцнення військового потенціалу росії в Україні».

- Пекін погодився розглянути пропозицію Вашингтона щодо продовження на тривалий термін чорноморської зернової ініціативи.

- Вашингтон наполягає на тому, що його політика «одного Китаю» залишається незмінною. Іншими словами, «США не підтримують незалежність Тайваню», — заявив Блінкен. При цьому у Вашингтоні вважають, що дві політичні системи мають мирно уживатися між собою. Тому «провокаційні дії» Пекіна у Тайванській протоці викликають занепокоєння США. Напруженість навколо Тайваню потребує врегулювання, оскільки вона «здатна призвести до економічної кризи, яка може торкнутися всього світу».

Західні ЗМІ зазначають, що Блінкен став найвисокопоставленішим представником США, який відвідав Китай за останні п'ять років. Відносини між двома країнами особливо різко загострилися після візиту на Тайвань близько року тому тодішнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, раніше про те, що Китай має підштовхнути росію до припинення війни в Україні, йшлося на переговорах голови КНР Сі Цзіньпіна та президента Франції Еммануеля Макрона під час його візиту до Пекіна.

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