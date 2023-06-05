Диктатор у страху: путін витрачає величезні кошти на власну безпеку

путін живе в страху — такий висновок роблять російські ЗМІ з останніх даних про витрати кремля. Тому що витрати на безпеку президента стрімко зросли. Щонайпізніше з моменту прийняття рішення про вторгнення в Україну володимир путін ще більше опинився в центрі уваги світової громадськості — переважно в негативному сенсі. У росії також посилилася критика на його адресу в останні місяці. Знову і знову з'являються чутки про плани перевороту або вбивства російського президента. Ймовірно, це зараз спонукає його різко розширити заходи особистої безпеки. Як повідомляє портал The Moscow Times, витрати на президента в останні місяці зашкалюють.

Видання посилається на дані російського міністерства фінансів. У період з січня по травень росія витратила на путіна і його оточення 14,8 мільярда рублів (близько 170 мільйонів євро) — 77% річного бюджету і на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними порталу, кремль витрачає річний бюджет на путіна навіть швидше, ніж на військових (34%).

За даними міністерства фінансів, жодна інша сфера не зазнала такого різкого збільшення витрат. І планується подальше збільшення: 20 мільярдів рублів (230 мільйонів євро) заплановано на 2024 рік, тобто збільшення ще на 29%, і 20,6 мільярда рублів (237 мільйонів євро) на 2025 рік.

Основною причиною називають розширення заходів безпеки у відповідь на травневі атаки безпілотників. Вже на початку травня два дрони розбилися на території Кремля. Потім відбулися масштабні атаки безпілотників на москву. Як повідомляється, безпілотники атакували всього за десять кілометрів від резиденції путіна в Ново-Огарьово, де він, власне, перебував у той час. Портал The Moscow Times, посилаючись на інсайдера, повідомив, що силовикам довелося розбудити президента рано вранці, оскільки існувала реальна загроза його безпеці. Кажуть, що путін боїться арешту за кордоном.

Дослідження російського опозиційного ЗМІ «Верстка» також свідчить про те, що путін побоюється за свою безпеку за кордоном — і тому більше не виїжджає з рф.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента в середині березня. Відтоді путін не виїжджав за кордон. 123 держави зобов'язані за договором виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом, включаючи весь ЄС.

Додамо, у серпні в Південній Африці має відбутися зустріч глав держав так званих країн БРІКС, до яких, окрім господаря саміту, входять Бразилія, Китай, Індія та росія. Якби путін поїхав, його фактично довелося б заарештувати. Міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор заявив, що путін отримав запрошення, і що уряд наразі вивчає свої «правові можливості».

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