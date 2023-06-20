108-кілограмовий боєць ударом у щелепу відправив рефері на канвас рингу: відео курйозу

Курйозний епізод стався в поєдинку кікбоксерів-суперважковаговиків на турнірі Glory Collision 5, що пройшов у голландському Роттердамі. Раніше боксер замість вітання нокаутував суперника ударом у щелепу на 4-й секунді бою.

У рингу зійшлися хорват Антоніо Плазібат (25 перемог, 13 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия) та Тарік Осаро з Нігерії (22 перемоги, 16 з них — нокаутом, 5 поразок). В один момент європеєць притиснув суперника до канатів, методично б'ючи того. Але тут пролунав гонг, і рефері Едвард Стрийкерт, сумлінно виконуючи свою роботу, кинувся рознімати бійців. Ось тільки Плазібат (108 кг живої ваги, на хвилиночку!) настільки захопився, що з робочої правої руки гарненько прорубив Едварда в щелепу, через що той упав на канвас рингу.

Ref went down при #COLLISION5 main event pic.twitter.com/04Bo5Iur3O — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) June 17, 2023

До честі охоронця правил бою, щелепа в нього виявилася залізною. Тож, взявши невелику паузу, рефері відмовився і від медичної допомоги, і, тим паче, від заміни.

Додамо, що Осаро також зміг «оклематися» після побиття й у п'ятому раунді нокаутував Плазібата. Тепер Таріку, який став першим в історії нігерійцем-чемпіоном промоушену Glory, доведеться зійтися в рингу з голландцем Ріко Верховеном, щоб визначити абсолютного чемпіона в суперважкому дивізіоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулований боксер Хоселіто Веласкес брутально «вирубив» суперника та його тренера.

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