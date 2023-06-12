Титулований боксер брутально «вирубив» суперника та його тренера: відео свавілля

Яскраво завершився боксерський поєдинок, що пройшов у місті Мехікалі, між мексиканцями Хоселіто Веласкесом (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия) та Хуаном Тоскано (11 перемог, 2 з них — нокаутом, 5 поразок).

Наприкінці третього раунду Хоселіто на прізвисько Ураган серією ударів ледь не викинув опонента за межі рингу, відправивши його в глибокий нокаут. Це не сподобалося тренеру Тоскано, який вискочив у ринг та хотів спитати з кривдника свого підопічного. Ось тільки наставник нарвався на такий же нокаутуючий удар — і теж опинився на настилу рингу.

Примітно, що оператори, які знімали поєдинок, не відразу зорієнтувалися, показуючи поваленого бійця, що перебував біля канатів рингу, а ось сам момент з'ясування стосунків боксера з тренером суперника залишився за кадром.

Олімпійський Joselito «El Huracan» Velasquez (16−1-1, 11 KO's) мав більше імовірного фінського than I bet he expected — після того, як TKO-3 11−5 перейти на 11−5 Остання д'Ауна Toscano (11−5) himself from a member of Toscano's team



Gladiador Promotions pic.twitter.com/e9x8s1kRls - Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 11, 2023

Додамо, що судді не стали карати Веласкеса за інцидент та присудили дворазовому переможцю Панамериканських ігор перемогу в поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що приятель Ф'юрі ефектно вклав суперника на ринг за 89 секунд.

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