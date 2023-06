Титулований боксер брутально «вирубив» суперника та його тренера: відео свавілля

Олімпійський Joselito «El Huracan» Velasquez (16−1-1, 11 KO's) мав більше імовірного фінського than I bet he expected — після того, як TKO-3 11−5 перейти на 11−5 Остання д'Ауна Toscano (11−5) himself from a member of Toscano's team



Gladiador Promotions pic.twitter.com/e9x8s1kRls