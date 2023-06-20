В Атлантиці намагаються врятувати субмарину з туристами, яка зникла під час занурення до «Титаніка»

Другу добу в Атлантичному океані триває масштабна пошукова операція зниклого 18 червня підводного апарату «Титан». На його борту перебували п'ятеро людей — два члени екіпажу та три туристи. Мінісубмарина (або, як її називають інші експерти, батискаф) вирушила в експедицію до легендарного «Титаніка». Зв'язок з нею було втрачено через годину та 45 хвилин після занурення.

«Титан» до місця загибелі лайнера доставило дослідницьке судно «Полар принс». Воно, як і сама субмарина, належить приватним компаніям Horizon Maritime та OceanGate. Вони займаються підводними дослідженнями та організацією екскурсій до «Титаніку», що лежить на дні океану. Насолода не з дешевих — кожен турист за восьмиденну подорож має заплатити 250 тисяч доларів.

Дослідницьке судно «Полар принс»

Західні ЗМІ з'ясували імена туристів, які зникли безвісти. Це 59-річний британський бізнесмен та дослідник, мільярдер Хеміш Хардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд та його син Сулеман. Вони також мешкають у Британії.

Британський мільярдер Хеміш Хардінг

На своїй сторінці у Facebook Хардінг написав, що занурення має розпочатися о 04:00 за місцевим часом. У момент, коли зв'язок з «Титаном» зник, субмарина знаходилася приблизно за 1450 км від узбережжя Кейп-Код (США).

Пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд та його син Сулеман, які перебували на борту "Титану"

Пошуковою операцією керує Берегова охорона Бостона. Задіяно два її літаки C-130 Hercules, канадський літак C-130 та літак P8, який оснащений підводним сонаром. Також беруть участь «Полар принс» та друге судно компанії Horizon Maritime, яке було негайно направлено в зону пошуків, та судно канадської берегової охорони «Копіт Хопсон».

Головна проблема полягає в тому, що на мінісубмарині на момент її зникнення кисню залишалося на 70 годин, не більше. Тому рятувальники намагаються не втрачати жодної хвилини.

Однак контрадмірал Берегової охорони США Джон Могер заявив, що пошук зниклого апарату в такому віддаленому районі — це надзвичайно складне завдання. Він пояснив, що рятувальники шукають «Титан» як на поверхні (на випадок, якщо йому вдалося випливти), так і під водою за допомогою гідролокаторів. Якщо батискаф виявлять під водою, для його порятунку будуть потрібні додаткові фахівці. Прийдеться залучати Військово-морські сили США та приватні компанії, які спеціалізуються на подібних підводних операціях.

Ліміт кисню — не єдина проблема для тих, хто перебуває на борту мінісубмарини. Апарат справді дуже невеликий. Там нема де прилягти навіть на хвилину. По суті сидячих місць як таких також немає. Є один туалет на всіх. І лише один ілюмінатор. У таких умовах на великій глибині навіть у підготовлених людей можуть з'явитися проблеми з психікою.

Так виглядає "Титан" усередині

Хеміш Хардінг вперше оголосив про свій намір попрямувати до «Титаніка» у червні минулого року. Бізнесмен заробив статки, займаючись продажем приватних літаків. Офіс компанії Action Aviation знаходиться в Дубаї.

Шахзада Давуд та його син Сулеман — члени однієї з найбагатших родин Пакистану. Давуд захоплюється пошуком позаземних цивілізацій.

Хардінг повідомив, що з ними занурюватимуться під воду французький дослідник Поль-Анрі Наржоле та виконавчий директор компанії OceanGate Стоктон Раш.

Нагадаємо, «Титанік» лежить на дні Атлантичного океану на глибині 3800 метрів за 600 км від острова Ньюфаундленд на північному сході Канади.

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