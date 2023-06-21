36.90 / 37.40 40.40 / 40.90
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Повітряна атака ворога: у Хмельницькій області знищено 6 «шахедів», через падіння уламків горіла будівля

8:45 21 червня 2023
Іранський БПЛА

В ніч на середу, 21 червня, російські окупанти в черговий раз влаштували повітряну атаку в Україні з використанням ракет і БПЛА типу «Шахед» та розвідувальних дронів — у багатьох регіонах лунали повітряні тривоги.

Піж час повітряної тривоги в одній з громад на Хмельниччині сталася пожежа в будівлі через падіння уламків збитих ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

Жителі регіону чули вибухи близько п'ятої ранку.

Уточнюється, що окрім пожежі у будівлі також у громаді були аварійні відключення електроенергії.

«В одній із громад через падіння уламків спалахнула будівля і сталися аварійні відключення світла», — йдеться у заяві.

Де саме на Хмельниччині пролунали вибухи, місцева влада не уточнює. Додамо, що о 05:22 тривогу у Хмельницькій області вже було скасовано.

Пізніше, вже вранці, у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що в небі над Хмельницькою областю були збиті всі ворожі дрони — 6 «Шахедів».

Зазначається, що по ворожим дронам «відпрацювали» Повітряні сили Хмельницької області.

Крім цього, пізно вночі 20 червня Сили оборони України збили 4 розвідувальних БПЛА різних типів.

«Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами», — зазначили у Повітряних Силах.

Нагадаємо, напередодні в Міноборони Британії попередили, що країна-окупантка не лише закуповує великі партії іранських дронів, але й працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво БПЛА OWA-UAV, майже напевно за допомогою Ірану.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Королівська родина. Офіційний знімок після хрещення Арчі

Герцог і герцогиня Діорські: у Меган Маркл і принца Гаррі з’явилося нове прізвисько

кошик огірків

Перекис, аспірин і картопля: як отримати в 10 раз більше огірків з куща (відеоінструкція)

Nissan X-Trail 2022

Мали недопрацювання ще при сходженні з конвейера: названо ТОП-3 ненадійних кросоверів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту