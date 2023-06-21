Повітряна атака ворога: у Хмельницькій області знищено 6 «шахедів», через падіння уламків горіла будівля

В ніч на середу, 21 червня, російські окупанти в черговий раз влаштували повітряну атаку в Україні з використанням ракет і БПЛА типу «Шахед» та розвідувальних дронів — у багатьох регіонах лунали повітряні тривоги.

Піж час повітряної тривоги в одній з громад на Хмельниччині сталася пожежа в будівлі через падіння уламків збитих ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

Жителі регіону чули вибухи близько п'ятої ранку.

Уточнюється, що окрім пожежі у будівлі також у громаді були аварійні відключення електроенергії.

«В одній із громад через падіння уламків спалахнула будівля і сталися аварійні відключення світла», — йдеться у заяві.

Де саме на Хмельниччині пролунали вибухи, місцева влада не уточнює. Додамо, що о 05:22 тривогу у Хмельницькій області вже було скасовано.

Пізніше, вже вранці, у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що в небі над Хмельницькою областю були збиті всі ворожі дрони — 6 «Шахедів».

Зазначається, що по ворожим дронам «відпрацювали» Повітряні сили Хмельницької області.

Крім цього, пізно вночі 20 червня Сили оборони України збили 4 розвідувальних БПЛА різних типів.

«Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами», — зазначили у Повітряних Силах.

Нагадаємо, напередодні в Міноборони Британії попередили, що країна-окупантка не лише закуповує великі партії іранських дронів, але й працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво БПЛА OWA-UAV, майже напевно за допомогою Ірану.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram