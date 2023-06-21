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Україна

Більше 500 окупантів, 35 дронів і 9 танків: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

9:10 21 червня 2023
Маскування снайпера ЗСУ

Розпочалася чотириста вісімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні 33 іранськими ударними БпЛА типу «Shahed», 7 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-М» по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Крім того ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України. Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.

У відповідь на обстріли авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 — по його зенітно-ракетних комплексах. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.

Від вогню бійців ЗСУ ворог за добу втратив:

  • 540 одиниць особового складу;
  • 9 танків;
  • 21 ББМ;
  • 31 артилерійські системи;
  • 35 БПЛА;
  • 22 одиниці автотехніки;
  • 8 одиниць спеціальної військової техніки.
Інфографіка Генштабу ЗСУ

А вранці кількість збитих ворожих безпілотників знову збільшилася — Сили оборони влучно відпрацювали по дронах, які атакували Хмельниччину.

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