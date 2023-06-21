Більше 500 окупантів, 35 дронів і 9 танків: в Генштабі назвали втрати ворога за добу
Розпочалася чотириста вісімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні 33 іранськими ударними БпЛА типу «Shahed», 7 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-М» по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.
Крім того ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України. Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.
У відповідь на обстріли авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 — по його зенітно-ракетних комплексах. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.
Від вогню бійців ЗСУ ворог за добу втратив:
- 540 одиниць особового складу;
- 9 танків;
- 21 ББМ;
- 31 артилерійські системи;
- 35 БПЛА;
- 22 одиниці автотехніки;
- 8 одиниць спеціальної військової техніки.
А вранці кількість збитих ворожих безпілотників знову збільшилася — Сили оборони влучно відпрацювали по дронах, які атакували Хмельниччину.97
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