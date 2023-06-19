Розвідка Естонії пояснила, чому ЗСУ ведуть «тихий» контрнаступ
Українські війська продовжують підготовку до довгоочікуваного контрнаступу, про це заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг.
Виступаючи на черговій прес-конференції Міністерства оборони, він повідомив, що Збройні сили України мають намір продовжити заходи першої фази своєї наступальної операції, а саме, насамперед, проведення фортифікаційних операцій з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях, створених російськими збройними силами на окупованих територіях, пише сайт www.err.ee.
«Очевидно, що ініціатива знаходиться в руках Збройних сил України, а це означає, що вони обирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника. Логічно, що російська федерація намагатиметься максимально знищити наступальні можливості України. Це означатиме використання всього, що є в їхньому розпорядженні: артилерійського вогню, мінних полів, також у повітрі», — зазначив він.
Полковник Гросберг додав, що коли виникає питання, чому український контрнаступ виглядає з точки зору цивільного населення, як повідомляють ЗМІ, таким, що не поспішає, то з військової точки зору це цілком логічно, не в останню чергу тому, що російська сторона мала час укріпити лінію фронту на окупованих територіях на сході України.
«По суті останні дев'ять місяців російська федерація витратила на розбудову своїх оборонних об'єктів. З точки зору проведення класичної наступальної операції, де за доктриною нападник повинен мати чисельну перевагу в живій силі та озброєнні три до одного, на жаль, в українців зараз цього немає, навпаки, співвідношення сил приблизно один до одного. З цієї причини і для того, щоб не ризикувати, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і спокійно, оскільки і людські, і технічні ресурси, по суті, на вагу золота», — продовжив він.
За словами Марго Гросберга, наразі Україна також спостерігає за діями росії, зокрема, за нещодавніми переміщеннями у напрямку прифронтового міста Бахмут та у районі Великої Новосілки Донецької області. Зокрема, з Херсонської області були перекинуті підрозділи, які були там непотрібні після руйнування дамби в Новій Каховці.
За словами полковника, спостерігається збільшення використання росіянами гелікоптерів та штурмовиків у південному напрямку, значно ближче до лінії фронту, ніж це було раніше. Крім того, російські війська також здійснювали переважно невдалі наземні атаки, зокрема, в районі Куп'янська Харківської області та Сватового Луганської області.
Він додав, що техніка західного виробництва, як правило, краще захищає своїх операторів, а це означає, що навіть якщо техніка виходить з ладу, екіпажі часто виживають, не отримуючи серйозних поранень. Українська активність спостерігається на південь і північ від Бахмута, а також у напрямку Великої Новосілки на маріупольському напрямку, як зазначив Гросберг, крім того спостерігається наступальна активність у напрямку Оріхова і Бердянська, обидва у Запорізькій області.
Полковник додав, що наступного тижня продовжиться пошук слабких місць у російських лініях і, ймовірно, по всій лінії фронту.
Раніше «ФАКТИ» писали, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках були звільнені 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.87
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