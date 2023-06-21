ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах у Луганській області, — Маляр

У Луганській області ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки й закріплюються на зайнятих рубежах. Найважчі бої тривають на Лиманському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На напрямку Білогорівка — Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах», — розповіла заступниця Резнікова.

За словами Маляр, українські Сили оборони продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

«Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області», — констатувала заступниця міністра.

Вона додала, що поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.

Також Сили оборони продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

«Протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту», — написала представниця Міноборони.



Маляр запевнила, що загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат. Поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.

«Схід залишається основним напрямком наступу противника. Мета — вийти на кордони Донецької та Луганської областей», — відмітила Маляр.

Нагадаємо, на початку червня українські військові вже звільнили вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій області.

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