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Україна

ЗСУ наступають на півдні: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

9:49 21 червня 2023
Наступ прикриває артилерія

Українські військові продовжують наступ у Запорізькій області та контратакують окупантів на Луганщині.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

«Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках. А саме на напрямках: Новоданилівка-Роботине, Мала Токмачка — Вербове, Вільне Поле — Макарівка. Мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — сказав він.

Скупчення ворога на півдні України

Також Ковальов додав, що ворог зосереджує основні зусилля для ведення оборони та намагається не допустити просування наших військ. Окупанти застосовують резерви, намагаються відновити втрачене положення.

Звільнені села Запорізької області

Наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Водночас ЗСУ мають частковий успіх у Луганській області.

«Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області. На напрямку Білогорівка — Шипилівка вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — заявив Ковальов.

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій області. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій області. Крім того, наші захисники мають успіхи на флангах на Бахмутському напрямку. Проте останніми днями російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники стримують штурми ворога.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, минулої доби на Донбасі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 40 бойових зіткнень.

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