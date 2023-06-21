Напад росії на Швецію можливий: експерти про результати розслідування оборонного комітету

700 американських солдатів пройшли маршем з Норвегії через кордон до Швеції. Це відбулося у квітні 2023 року та стало початком одного з найбільших військових маневрів, які країна бачила за останні 25 років. Загалом у навчаннях під назвою «Аврора» взяли участь 26 000 солдатів з чотирнадцяти країн. Під час навчань відпрацьовувався сценарій, за яким іноземна держава проникає на територію Швеції (яка прагне стати членом НАТО), за допомогою як звичайних, так і гібридних операцій, що призводить до збройного конфлікту на півдні країни.

Через місяць після закінчення навчань опубліковано звіт, який має змусити й шведів, і НАТО нашорошити вуха. Комітет з питань оборони шведського парламенту днями представить розслідування, згідно з яким такий напад на країну не виключений. Експерти також назвали ймовірного агресора — росію. Звіт має у своєму розпорядженні телеканал SVT. Згідно з доповіддю, значна частина російських збройних сил все ще перебуває в Україні, але це не виключає можливості того, що росія може завдати удару й в інших місцях. А Швеція знаходиться у стратегічній сфері впливу кремля через свою близькість до країн Балтії, особливо через острів Готланд у Балтійському морі.

«росія ще більше знизила поріг застосування військової сили та демонструє високу готовність йти на політичні та військові ризики, — процитувала телерадіокомпанія витяги зі звіту. — Здатність росії проводити операції із залученням своїх військово-повітряних і військово-морських сил, а також із застосуванням зброї далекого радіусу дії або навіть ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною».

путін у минулому неодноразово намагався відмовити Захід від підтримки України, в тому числі погрожуючи ядерним арсеналом росії. Однак, на думку провідних західних військових експертів, таке застосування ядерної зброї кремлем є малоймовірним.

Доповідь, яку зараз презентує Комітет оборони Швеції про російську загрозу, слід також розглядати на тлі вступу країни до НАТО. Після початку вторгнення росії в Україну, яке порушило міжнародне право, Швеція разом з Фінляндією подала заявку на вступ до західного військового альянсу. У той час як Фінляндія вже є членом альянсу, шведська процедура все ще перебуває у підвішеному стані, оскільки уряди Віктора Орбана в Угорщині та Реджепа Тайїпа Ердогана в Туреччині досі відмовляються давати свою згоду на вступ Швеції.

Раніше стало відомо, що Швеція дозволить українським льотчикам тренуватися на винищувачах JAS 39 Gripen.

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