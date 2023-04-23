П'яний підліток влаштував смертельну ДТП на Одещині

На Одещині 16-річний підліток напідпитку сів за кермо ВАЗ-21099 і врізався у вантажівку DAF. Внаслідок аварії один із пасажирів легковика загинув, другий отримав травми.

Інцидент трапився вночі на дорозі сполученням Виноградівка — Болград неподалік від села Кірнички в Ізмаїльському районі, повідомили в обласному управлінні поліції.

Поліцейські встановили, що хлопець сів за кермо батьківського легковика без дозволу. З ним перебували його друзі — 17 та 16 років.

Внаслідок аварії старший хлопець загинув на місці, інший, 16-річний, отримав забиття передпліччя та тазу.

Водії ВАЗу та вантажівки не постраждали.

Легковик врізався у припарковану фуру

Після перевірки неповнолітнього водія на вміст алкоголю в крові підтвердилося — він був у стані алкогольного сп'яніння.

Тож кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 286−1 Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.

Нагадаємо, восени минулого року на Полтавщині неповнолітній водій збив 9-річного хлопчика, проте постраждалий вижив.

Фото поліції

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