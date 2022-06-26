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«Настільки смачно, що до зими може не залишитись»: готуємо фантастичну кабачкову ікру

22:20 26 червня 2022
кабачкова ікра

Кабачкова ікра — незамінна закуска взимку. Сьогодні існує безліч рецептів цієї смакоти, своїм фірмовим поділилась киянка Алла Желізняк.

Інгредієнти:

  • 1 кг очищених кабачків
  • 250 г цибулі
  • 70 г томатної пасти
  • 20 г оцту
  • 250 г селери (корінь)
  • 3−4 зубчиків часнику
  • Олія 3−4 столові ложки
  • 2 столові ложки цукру
  • Сіль та суміш перців (на смак).

Приготування:

Кабачки промити, зняти шкурку та серединку, якщо кабачок «не молодий», порізати на кубики 3 на 3 см, викласти в каструлю з товстим дном, влити олію, посолити. Тушкувати на слабкому вогні хвилин 30−40.

Тим часом порізати цибулю, натерти селеру. Цибулю та часник просмажити до прозорого стану, додати натерту селеру, ще тушкувати хвилин 15, періодично помішувати.

В жодному разі цибулю з селерою не пересмажте, бо ікра буде мати недобрий смак і аромат. Далі влити томатну пасту. З'єднати тушковані овочі з тушкованими кабачками, тушкувати разом хвилин 5. Додати оцет, цукор та перець. Перебити блендером. Розлити в стерильні банки. Поставити в духовку на хвилин 10 при температурі 180.

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