Де і коли дивитися онлайн Румунія U21 — Україна U21: розклад трансляцій та прогноз на матч Євро-2023

У суботу, 24 червня, молодіжна збірна України проведе другий матч у рамках фінального турніру Євро-2023 (U21). Підопічні Руслана Ротаня зіграють у Бухаресті на стадіоні «Стяуа» з одними з господарів турніру — Румунією.



У стартовому турі суперники виступили з діаметрально протилежними результатами. «Жовто-сині» розпочали виступ на турнірі успішно, впевнено обігравши Хорватію — 2:0 (Кащук, 19, Сікан, 48), а ось румуни були розгромлені Іспанією — 0:3 (Баена, 55, Міранда, 62, Гомес, 90+5).

Якщо для української «молодіжки» це третя континентальна першість за часів незалежності нашої країни, то румуни вчетверте потрапляють до числа найкращих молодіжних збірних Старого Світу. Свого найкращого результату наш майбутній суперник досяг у 2019-му, дійшовши до півфіналу, де поступився Німеччині (2:4).

У попередні роки команди перетнулися лише одного разу, у відбірному турнірі на Євро-2021, та обмінялися домашніми перемогами — Румунія розгромила наших хлопців (3:0), а Україна з мінімальним рахунком зламала опір суперника (1:0).

Цього разу букмекери в майбутньому поєдинку віддають перевагу підопічним Руслана Ротаня. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» пропонують поставити на перемогу «жовто-синіх» із коефіцієнтом 2,32, на нічию — 3,40, на успіх господарів турніру — 3,30.

У прямій трансляції матч Румунія U21 — Україна U21 (початок — о 19:00 за київським часом) покажуть у нашій країні регіональні канали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Рівне», «Суспільне Львів» тощо), також прямий ефір буде доступний на сайті «Суспільне Спорт».

Чемпіонат Європи-2023 (U21). Груповий етап. 2-й тур

24 червня (субота)

Румунія U21 — Україна U21 19:00 регіональні канали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Рівне», «Суспільне Львів» тощо), сайт «Суспільне Спорт»

Додамо, що в іншому матчі групи В зіграють між собою Іспанія та Хорватія.

Становище команд: 1. Іспанія — 3 очки (різниця м'ячів — 3:0); 2. Україна — 3 (2:0); 3. Хорватія — 0 (0:2); 4. Румунія — 0 (0:3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна не забила пенальті, але вирвала перемогу в Мальти у відборі на Євро-2024.

Фото uefa.com

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